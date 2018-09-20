Что дает Азербайджану статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества?

Мода — тема вечная и, скажем так, «легковесная». Тем не менее «историк моды» — вполне уважаемая профессия, и тут есть свои серьезные исследования. В мире моды, к примеру, ни для кого не секрет, что изобретение автомобиля покончило с кринолинами, в которых в новомодный «самодвижущийся экипаж» было очень неудобно садиться. Точно так же историки моды не без иронии говорят: лет за 20 до предстоящего триумфа модель одежды кажется большинству безнравственной, лет за 15 — безвкусной, за 10 — невообразимо дерзкой, а за 5 — безобразно кричащей. И только потом превращается в «хит» и must have.

Проводить параллели между модой и большой дипломатией как бы не принято. Но знающие люди говорят: многие идеи из тех, которые потом называют «удачным ходом» и «результативной инициативой», в момент выдвижения далеко не всегда оценивают по достоинству.

Накануне стало известно: Азербайджан в ближайшем будущем может повысить свой статус в Шанхайской организации сотрудничества с «партнера по диалогу» до «наблюдателя». Как завил генсек ШОС Рашид Алимов на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, заявка Азербайджана на получение статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет рассмотрена на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов организации. Как уточняется, Мамедьяров обсудил с Алимовым перспективы развития сотрудничества с ШОС в рамках своего рабочего визита в Китай. Глава азербайджанской дипломатии подчеркнул заинтересованность Азербайджана в углублении сотрудничества с ШОС и его повышения «на качественно новый уровень» — до статуса наблюдателя. «Алимов, в свою очередь, подчеркнул, что в августе в ШОС обсуждалось обращение Азербайджана на получение статуса наблюдателя в организации. Этот вопрос будет обсужден на СМИД стран-членов организации», — уточнили в ведомстве.

Идея, строго говоря, не новая. О том, что Азербайджан заинтересован в участии в ряде проектов ШОС, ранее говорил Президент Ильхам Алиев. В 2016 году наша страна получила здесь статус «партнера по диалогу», и вот теперь он может быть поднят до уровня «наблюдателя».

Интерес Азербайджана понятен. Членами ШОС являются не только Россия и Китай, но и страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, партнеры Азербайджана по Совету сотрудничества тюркоязычных государств. Более того, экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном сегодня растет буквально «взрывными» темпами. Посольство Азербайджана в Казахстане на своей странице в Facebook сообщает: в первом полугодии 2018 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютном выражении за весь 2017 год товарооборот между странами составил 142,1 млн долларов США, а за первые 7 месяцев 2018 года — 142 млн долларов. Такие цифры привел посол Азербайджана в Казахстане Рашид Маммадов, добавив для сравнения, что товарооборот между Казахстаном и Грузией в этот же период составил около 40 млн долларов, а между Казахстаном и Арменией около 6 млн долларов. Понятно, что важную роль здесь играет и паромная переправа через Каспий, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Проявляют в Астане и интерес к транзиту нефти через Азербайджан. Более того, в перспективе — грузоперевозки с Китаем.

Полноправным членом ШОС является и Пакистан, с которым у Азербайджана очень теплые и близкие отношения и налаженное сотрудничество. В число же стран — партнеров по диалогу входит Турция. Одно только это — красноречивые аргументы, насколько перспективной структурой для Азербайджана является ШОС. Особенно в статусе наблюдателя, который, если уж говорить совсем грубо и упрощенно, дает возможность «быть в курсе событий», но сохранять за собой максимальную свободу политического маневра.

Более того, несмотря на то, что в рамках ШОС проходят военные, точнее, антитеррористические учения, эта организация не является «жестко структурированным» военным блоком. Сотрудничество в ее рамках по большей части экономическое, что представляет для нашей страны понятный интерес.

Впрочем, эксперты обращают внимание и на другое обстоятельство. Да, секретариат ШОС находится в Пекине, но многие эксперты не без оснований воспринимают ее в лучшем случае как «российско-китайский», если не «по большей части российский» проект. А встреча Мамедъярова и Алимова состоялась как раз накануне намеченного на 25 сентября визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.

Предстоящие переговоры по понятным причинам в центре внимания экспертного сообщества. Причем, как это нередко бывает, догадки и предположения явно превалируют над фактами. Понятно, что в ходе переговоров Путина и в Баку, и в Ереване, куда он тоже собирается в ближайшем будущем, обсуждаться будет и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По поводу того, что после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна вообще и судебного «наезда» на генсека ОДКБ в частности, в отношениях РФ и ее «форпоста» не все гладко, не высказался только ленивый. Наконец, арест в Москве Фахраддина Аббасова, одного из лидеров талышских сепаратистов, по азербайджанскому запросу многие тоже расценили как московский «жест» в адрес Азербайджана.

Ответного «жеста» Баку на этом фоне ждали многие. В прессу была вброшена даже идея о вступлении Азербайджана в ОДКБ. Вдумчивые эксперты в нее, впрочем, не поверили. В Баку относятся к своей независимости и суверенитету с большим уважением и не собираются менять свою внешнюю политику в ответ на очередные капризы и «вихляния» Еревана. Допускали разве что все тот же статус наблюдателя, который в ОДКБ только планируется создать, но не более того.

И вот на этом фоне повышение статуса Азербайджана в ШОС до наблюдателя как раз и может быть тем самым выразительным и заметным политическим шагом на московском направлении, который при этом не поставит Азербайджан перед необходимостью жертвовать суверенитетом или сворачивать свою активность на «западном» и даже «атлантическом» направлении. И при этом еще позволяет Азербайджану продвинуть свои экономические интересы в весьма перспективном направлении.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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