Народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков извинились перед своими фанатами за провокационный клип «Ибица».

Исполнители сняли новый короткий ролик, представляющий собой пародию на клип рэперов Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It». На опубликованной в YouTube записи артисты в костюмах, символизирующих «дизлайки», обратились к разочарованным поклонникам.

Басков просит фанаток не уходить от них и простить «тупых» артистов, которые просто хотели пошутить.

«Мы хотели пошутить, но задели твои чувства. Это все ради искусства, дно пробили мы случайно», — спел народный артист.

Киркоров же признался, что «Ибица» похожа на предыдущий его хит «Цвет настроения синий», однако в этот раз он «сплагиатил сам себя». Также певец оправдался за возмутительный инцидент с козлом.

Ранее «Ибицу» раскритиковали пользователи Сети, найдя поведение артистов в клипе недостойным и аморальным.

Minval.az