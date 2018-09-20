Руководитель Федерации каратэ Республики Тыва, главный тренер сборной команды Республики, прославленный спортсмен и известный общественный деятель, активист азербайджанской диаспоры России Чингиз Алиев избран депутатом местного законодательного собрания столицы Республики Тыва – Хурала представителей города Кызыла пятого созыва в результате распределения депутатских мандатов между кандидатами из общего списка Партии «Единая Россия». Об этом Единому информационному порталу азербайджанцев России AZRU сообщил сам Чингиз Алиев.

Отметим, что таким образом Чингиз Алиев стал четвертым азербайджанцем, избранным по итогам выборов в местные законодательные органы субъектов Российской Федерации наряду с Талехом Махмудовым (Красноярск), Бахрузом Гумбатовым (Ижевск) и Алишем Мамедовым (Якутия).

Minval.az