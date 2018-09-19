Первый межнациональный товарищеский футбольный турнир состоялся на футбольной площадке в Парке имени 1 мая в Нижнем Новгороде 16 сентября, сообщает Приволжский миграционный центр.

Мероприятие проводилось в рамках реализации социального проекта «Территория согласия: профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в Нижегородской области».

В турнире приняли участие представители разных национально-культурных организаций, диаспор и общин, таких как: Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области, Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Нижегородская еврейская община», Национальная культурная автономия езидов города Нижний Новгород, Нижегородская региональная общественная организация поддержки выходцев из республики Узбекистан «Саховат», Местная национально-культурная автономия азербайджанцев города Нижнего Новгорода и др.

В рамках турнира участники случайным образом были распределены на команды. В результате были сформированы коллективы незнакомых друг с другом людей, которые объединились благодаря игре в футбол. В мероприятии приняли участие 24 человека от разных организаций, которые образовали 4 команды и провели 6 матчей.

Товарищеский турнир нацелен на вовлечение представителей разных национальностей и культур в совместную деятельность по формированию здорового образа жизни и профилактике межэтнических конфликтов. По итогам мероприятия всем участникам были вручены памятные призы и дипломы.

Мероприятие организовано межрегиональной благотворительной организацией «Приволжский миграционный центр» при поддержке администрации Нижнего Новгорода.

Minval.az