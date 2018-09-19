Европейская комиссия намерена отозвать судебные иски против Ирландии после того, как Дублин взыскал 14,3 млрд евро недоплаченных налогов и процентов с американского технического гиганта Apple. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в своем Twitter.

«Сегодня министр финансов Ирландии Паскаль Донохью подтвердил полное возмещение 14 млрд евро незаконной помощи компании Apple (неуплаченные налоги). Хорошо. Таким образом, мы можем закрыть судебный иск о возмещении», — написала Вестагер в микроблоге.

Как сообщается, правительство Ирландии взыскал с Apple 13,1 млрд евро в качестве недоплаченных налогов и 1,2 млрд евро в качестве процентов. Перечисленные средства хранятся на специальном счете в Ирландии. Эти средства будут там находиться, пока не закончится период рассмотрения апелляций со стороны Apple и ирландской власти на решение Еврокомиссии.

Напомним, акции Apple после презентации новых продуктов, которая состоялась 12 сентября, упали.

Minval.az