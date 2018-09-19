Американский боец Джефф Монсон, который получил российское гражданство и был избран депутатом подмосковного Красногорска от «Единой России», раскритиковал президента Владимира Путина за его связь с олигархами. Об этом пишет The Time.

По словам Монсона, он пришел в российскую политику, чтобы развивать детский спорт. Боец подчеркнул, что не является «полезным идиотом» России. «Я прекрасно понимаю, что происходит. Кремль использует меня или пытается использовать», – заявил он, добавив, что понимает вероятные негативные последствия своих высказываний.

Он сказал, что не поддерживает партию «Единая Россия» и не собирается становиться ее членом, а Путина назвал «неприлично богатым» человеком. В то же время он поддержал военные кампании российского президента на Украине и в Сирии, пояснив, что считает это противодействием «американской гегемонии».

Монсон именует себя сторонником социализма, однако отказывается присоединиться к Коммунистической партии России из-за ее советского «бэкграунда», сообщает издание. По его данным, в 2021 году Монсон намерен избраться в Госдуму.

Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон отказался от гражданства США и в июне получил российский паспорт, а в сентябре – депутатское кресло. В своей анкете кандидата в депутаты он указал, что работает тренером по физподготовке в автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Зоркий». Сейчас он живет в Красногорске и берет уроки русского языка. В беседе с ТАСС он обещал также заняться проблемами окружающей среды.

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