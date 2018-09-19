Хирурга из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, Гранта Робишо и его подругу Сериссу Райли обвинили в изнасилованиях двух женщин под наркозом. Полиция подозревает, что их жертвами могли стать сотни других женщин. Об этом сообщает RTVI.

Полицейские нашли на телефоне Робишо больше тысячи видео, на которых есть женщины в разных стадиях наркоза. Прокурор округа Ориндж заявил, что многие из них не могли явно выразить согласие на секс. По его словам, может быть «еще много неопознанных жертв» насилия. Прокурор не уточнил, были ли в видео одни и те же женщины.

Адвокаты Робишо и Райли отрицают то, что их подзащитные насиловали женщин под наркозом. «Они знали об этих обвинениях несколько месяцев, и будут опровергать их в суде при первой же возможности», — отметили защитники.

Робишо и Райли задержали в сентябре. Каждый из них заплатил по $100 тысяч залога. Заседание суда по делу хирурга и его знакомой состоится 25 октября.

В августе суд присяжных в США приговорил техасского врача Шафика Шейха, которого обвинили в изнасиловании пациентки под наркозом, к 10 годам условного заключения. Также ему аннулировали лицензию на работу, а самого его пожизненно зарегистрировали как сексуального преступника.

Пострадавшая, которую называют Лаура, рассказала, что в 2013 году Шейх воспользовался ее состоянием после седативных средств и изнасиловал ее. Сотрудники больницы, по ее словам, смотрели на нее, как на «сумасшедшую» и не сразу согласились помочь.

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