Призрак, о котором слагают легенды, попал в прямой эфир новостей. Журналисты засняли приведение во время репортажа об урагане Флоренс, бушующем в Каролине. Об этом сообщает The Sun.

На кадрах видно, как на пристани спокойно проходит призрачная фигура. Охотники за привидениями, создавшие YouTube-канал The Ghost Guys Go, говорят, что увиденное мистическое существо — призрак Серого Человека.

По местным приданиям те, кто увидит Серого Человека с острова Паули, выживет в ураган и сохранит целым свое имущество.

Первые легенды об этом приведении появились в 1822 году. Согласно приданию, Серым Человеком стал влюбленный мужчина, который шел к возлюбленной через болото, но утонул.

Позже он явился к девушке приведением и потребовал покинуть остров. Когда вся ее семья ушла из города, местность накрыл мощный ураган. Спасенные приведением люди остались в живых, а их плантации остались целыми.

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