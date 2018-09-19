Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на передовой в Карабахе напряженной.

Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook, возвращаясь из Карабаха.

Премьер сообщил, что в сопровождении лидера сепаратистов Карабаха Бако Саакяна, министра обороны Армении, начальника главного штаба ВС Армении посетил линию соприкосновения войск.

По его словам, были проведены «важные обсуждения по ситуации на передовой».

«Несмотря на достаточную напряженность на передовой, считаем ситуацию стабильной и контролируемой. Обсудили текущую ситуацию вокруг Карабаха, наши позиции… Нет сомнений, что наши вооруженные силы уверенно контролируют ситуацию. Но это не значит, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам, готовы к миру, но также готовы и к войне», — отметил Пашинян.

Он сказал, что эту позицию изложил лидеру сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Бако Саакяну.

Minval.az