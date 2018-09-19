Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил ресторан турецкого шеф-повара Нусрет Гекче (Salt Bae), известного манерой посыпания солью мясных блюд. После этого интернет-пользователи раскритиковали его за расточительность. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, венесуэльский лидер вместе с супругой остановился в Турции, чтобы посетить легендарный ресторан Nusr-Et. Там президент и первая леди заказали стейки, стоимость которых начинается от 100 долларов, и получили в подарок фирменные футболки с изображением Salt Bae. Также Гекче преподнес Мадуро сигары в персональной коробке. На видеозаписи слышно, как глава государства произносит: «Такое бывает только раз в жизни».

Изначально видео появилось в аккаунте знаменитого шеф-повара, но позднее ему пришлось его удалить. «Позор! Ты прислуживал тирану, ответственному за голод, недоедание и смерть тысяч венесуэльцев!» — ответил Гекче пользователь Marcel Imery в Twitter.

Граждане Венесуэлы не оставили без внимания и поведение президента, который «развлекается», пока страна находится в затяжном кризисе. «Пока венесуэльцы страдают и умирают от голода, Николас Мадуро и Силия Флорес хорошо проводят время в одном из самых дорогих ресторанов мира. Все это на деньги, украденные у венесуэльского народа», — написал лидер оппозиции Хулио Борхес.

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