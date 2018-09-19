Находящийся с рабочим визитом в Китае министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяровв рамках организованной в городе Тяньцзинь по линии Всемирного экономического форума (ВЭФ) ежегодной встречи новых чемпионов встретился с президентом структуры Берге Брендем.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел, министр и руководитель организации с удовлетворением отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и ВЭФ.

Было особо отмечено участие и выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на ежегодных встречах ВЭФ.

Касаясь армяно-азербайджанского конфликта, глава МИД заявил, что незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана не только представляет серьезную угрозу для регионального мира и безопасности, но и препятствует всестороннему сотрудничеству в регионе Южного Кавказа и в более широком пространстве.

Собеседники выразили уверенность в том, что традиционные отношения между Азербайджаном и ВЭФ будут и впредь успешно развиваться и обменялись мнениями о роли нашей страны в системе глобальной экономики и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az