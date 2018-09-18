Племянник бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заур Марданов отвергает обвинение в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник его адвокат Алексей Смирнов.

«На очной ставке с моим подзащитным Авраам Руссо, который является по делу потерпевшим, обвинил Марданова в том, что тот нанес ему каких-то несколько ударов по телу, но отрицал требования и какое-либо участие в похищении. Как следует из показаний певца, похищением занимались именно охранники Исмаилова», — рассказал адвокат, назвав заявление певца о похищении абсурдным и несостоятельным.

«Согласно заявлению Руссо, он сам сел с охранниками в машину, провел ночь в загородном доме бизнесмена, куда утром приехал Тельман, дал денег певцу и извинился, — отметил он. — Никакого договора с ним не составлялось, а после случившегося Руссо никогда не выступал в ресторане «Прага».

Кроме того, по словам адвоката, в деле есть другие фигуранты. «На основании показаний Руссо фактически Марданову может быть предъявлено только нанесение легкого вреда здоровью, ни о каком похищении речи не идет», — отметил Смирнов.

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