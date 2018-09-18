Нетрудно предположить, какие беды ждут руководимый Пашиняном народ, превратившим в предмет политической спекуляции свою семью.

Об этом, как сообщает «Тренд», помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов написал во вторник на своей странице в Facebook.

Али Гасанов отметил, что есть личности, своими поступками вписавшие свое имя в историю, сыгравшие важную роль в судьбе каждого народа.

«Взяв на себя миссию спасения этого государства от угрозы исчезновения, общенациональный лидер Гейдар Алиев посвятил все свое время, здоровье такой высокой цели, как сохранение, создание и развитие азербайджанской государственности, и, достойно выполнив эту задачу, золотыми буквами вписал свое имя в историю народа. Гейдар Алиев спокойно и без оглядки ушел в потусторонний мир. Этот покой подарил ему безграничный масштаб проделанной им работы и заслуг перед народом. И потом, великий лидер был уверен в том, что заложенная им политика будет продолжена и в будущем и поведет Азербайджан к новым победам, и картина последних 15 лет доказала, насколько правильно думала гениальная личность», — написал Али Гасанов.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, превратив небольшую страну в авторитетное, уважаемое государство, в динамично развивающийся остров стабильности, когда мир находится лицом к лицу с противостоянием и террором, продемонстрировал, на что способен настоящий политик.

«Азербайджан стал идти вперед широчайшими шагами, когда недоброжелатели говорили, что «Азербайджан на грани краха», когда те, кто утверждал о «конце власти», увидели день ото дня укрепляющуюся власть, а живущие иллюзией «о безуспешности этой политики» не могут счесть ее побед… Посмотрите на судьбу политиков противоположной стороны, которые диктовали Азербайджану. Такой популист, как Пашинян, пришедший в политику с улицы под видом «демократической революции», отправил туда, где ей место, мафию Кочаряна-Саргсяна, которая отправила в небытие Тер-Петросяна. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело и с них спрашивается за преступления, которые они годами совершали против армянского народа. Но как?», — задается вопросом Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что когда Пашинян пришел к власти, армяне, впав в эйфорию, восприняли это как полную победу «демократической» Армении над Азербайджаном и то, что им откроются двери во всем мире.

«Они думали, что инвестиции потекут рекой, что в Армению друг за другом будут приезжать мировые лидеры и что оккупация азербайджанских территорий будет узаконена. А что пишет сегодня армянская пресса? Методами, характерными для диктатора, Пашинян пытается раздавить своих оппонентов, в стране царят анархия и хаос, экономика на грани полного краха, неудачи во внешней политике сменяют одна другую. Делая селфи с главами других стран на международных мероприятиях, премьер-министр Армении пытается преподнести это местной общественности как «успех внешней политики» Армении», — подчеркнул Али Гасанов.

Али Гасанов добавил, что после прихода к власти Пашинян пытается компенсировать пропасть, появившуюся между данными обещаниями и совершенными поступками, популистскими заявлениями и абсурдными шагами.

«Он заявляет, что борется за то, чтобы вернуть народу богатства, украденные прежней властью. Но сейчас все понимают, что он хочет получить свою долю от этого богатства. Пашинян говорит о демократическом управлении, однако телефонный разговор между главой Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном явно подчеркивает контуры этих «демократических» шагов. Премьер-министр заявляет, что в стране положен конец традиции вмешательства власти в работу медиа, а через день в редакции сайта «Yerevan.today», одним из первых распространившего тайно записанный в Армении телефонный разговор, и в квартире главного редактора проводится обыск. То он, проснувшись, призывает Азербайджан вести переговоры с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе, то берет свои слова обратно. Он объявляет семь прилегающих районов вокруг Нагорного Карабаха территорией «НКР», чем открыто демонстрирует неуважение к международному сообществу, сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Он формирует команду из русофобов, и в то же время по несколько раз в день говорит о верности союзничеству с Россией. Уже все понимают, что премьер-министр Армении неадекватен на занимаемом посту, он является пародией на политика, и анекдоты «армянского радио» о нем уже вопрос ближайшего времени», — подчеркивает помощник Президента.

Али Гасанов сказал, что если политик превращает своего ребенка, семью в предмет политической спекуляции, то нетрудно предположить, какие беды ожидают народ, которым он руководит.

«Необходимо спросить у премьер-министра, утверждающего, что «НКР» «является независимым государством» и о необходимости проведения Азербайджаном переговоров с этим «государством»: почему твой сын служит в этом «независимом государстве»? Предпринимая этот шаг, он в действительности подтверждает не только факт оккупации, да к тому же признает, что именно Армения является стороной конфликта. Да еще нагло советует Президенту Азербайджана отправить своего сына в Карабах и пытается преподнести этот шаг как гарантию восстановления режима прекращения огня на линии соприкосновения. С другой стороны, супруга Пашиняна, обратившись к азербайджанским женщинам, хочет, чтобы были приложены усилия для прекращения конфликта и гибели солдат. Но премьер-министр не спрашивает у своей супруги, почему гражданин Армении должен умирать в «независимой НКР»», — резюмирует Али Гасанов.

По его словам, нелогичность и противоречивость власти Пашиняна настолько глубоки, что нет необходимости специально ее анализировать.

«Но непонятно, как поддерживают Пашиняна некоторые недоброжелатели, называющие себя азербайджанцами. В особенности иногда переходят все границы действия многих сбежавших за границу антинациональных лиц. Посмотрите, насколько они неуважительно относятся к Азербайджану и его государственным символам, что даже чуть ли не как пример «героизма» преподносят популистские шаги премьер-министра Армении, связанные с членами его семьи», — подчеркивает помощник Президента.

Али Гасанов заявил, что призыв сына Президента Азербайджана на военную службу — хороший пример для всего общества и молодежи.

«Гейдар Алиев будет там, где необходимо будет защищать родную землю, и достойно, с честью выполнит свой долг перед Родиной. В этом пусть никто не сомневается. А превращающие тему в объект манипуляции — это уехавшие за границу как дезертиры, преподносящие себя как отстаивающими Родину, спрятавшие своих детей от армейской службы. Вновь повторю свое мнение, которое выразил в одном из своих статусов, которым поделился ранее: те, кто сегодня обливает грязью и неэтично ведет борьбу против Азербайджанского государства и его символов, представителей власти, членов общества, – это элементы, взявшие особое обязательство перед соответствующими органами зарубежных государств. После пересечения границы Азербайджана они сдают свои паспорта известным кругам, берут особые обязательства, а потом их подстрекают к грязной борьбе против своего государства. Видимо, для них достойнее совершать нападки на свое государство с деньгами «соросов», «гюльбекянов» и «карапетянов», выбрав пристанищем западные страны, чем взять в руки оружие и защищать свою Родину. Те, кто думает, что завоюет популярность, днем и ночью делясь в социальных сетях безответственными и отвратительными статусами, кто считает приемлемым использовать в своих интересах в качестве пиара воинскую службу сына Пашиняна, не должны сомневаться в том, что таким путем завоюют ненависть азербайджанского общества. Время показало, показывает и покажет каждому свое место», — подчеркнул в заключение Али Гасанов.

Minval.az