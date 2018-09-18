Участники свадебного кортежа, после конфликта которых произошла массовая драка в чеченском городе Шали, принесли свои извинения в эфире республиканского канала. Некоторые местные жители сочли недопустимой практику публичных извинений в Чечне.

Видео с массовой дракой на свадьбе распространили 17 сентября десятки пользователей WhatsApp, сообщает «Кавказский узел».

Тем же вечером ЧГТРК «Грозный» показала в новостях телесюжет с участием организаторов свадьбы, представителей МВД, духовенства и участников инцидента.

Драка, как пояснили авторы сюжета, произошла в минувшие выходные на свадьбе в городе Шали. Представитель семьи, в доме которой проходила свадьба, рассказал тележурналистам, что инцидент произошел, несмотря на то, что участников свадебного кортежа заранее попросили вести себя «подобающим образом».

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