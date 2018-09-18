Самый старый дельфин, который жил в неволе, умер в нюрнбергском зоопарке. Об этом сообщает Daily Mail.

Дельфину было 58 лет, 48 из которых он провел в немецком города Нюрнберг. Животное ушло из жизни в воскресенье, 16 сентября.

Дельфин Моби был из вида афалина и до 50 лет был вожаком среди всех живущих в зоопарке дельфинов. За свою жизнь от стал отцом 13 малышей, которые живут в зоопарках Европы, в Голландии, Испании и Португалии.

В воскресение, 16 сентября, Моби не приплыл на утреннюю кормежку. Специалисты взяли у дельфина анализы, чтобы понять, что с ним. Но животное скончалось за несколько часов.

Смотрители говорят, что Моби сдал позиции только когда ему стукнуло полвека. Когда молодой дельфин оказался сильнее Моби, он отдалился от стаи. Моби был самым старым дельфином в неволе и полностью доверял своим смотрителям.

Minval.az