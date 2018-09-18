Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели российских военных, находившихся на борту разбившегося в Сирии Ил-20. Об этом он заявил в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом, передает РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, Минобороны России неоднократно призывало армию Израиля воздержаться от ударов по Сирии по различным каналам.

«Вина за сбитый в Сирии российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», — сказал Шойгу. Он также отметил, что Москва оставляет за собой право на дальнейшие шаги в отношении Израиля.

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