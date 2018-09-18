Интервью с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Республике Казахстан Рашадом Маммадовым:

— Господин посол, 12 августа в казахстанском городе Актау состоялся 5-й Саммит прикаспийских государств. Как вы можете охарактеризовать его итоги?

— Значение Саммита в Актау трудно переоценить. Это действительно событие исторического масштаба. Наконец-то после долгих лет переговоров прикаспийские страны согласовали между собой чрезвычайно важный документ — Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подписание этой Конвенции фактически заложило правовую основу для развития и углубления полномасштабного сотрудничества в регионе Каспия, что в конечном итоге положительно отразится на жизни народов прикаспийских государств. Поэтому, думаю будет верным сказать, что после 12 августа начался новый этап в жизни наших стран. Символично, что этот исторический саммит прошел в городе Актау, который переводится как «Белая гора». Это очень хорошая символика, уверен, что после подписания Конвенции все дела на Каспии пойдут в гору.

— В коммюнике 5-го Каспийского саммита говорилось о созыве 1-го Каспийского экономического форума в следующем году, и планируется, что это мероприятие пройдет в столице Туркменистана Ашгабаде. Может ли этот форум когда-нибудь стать таким же известным и притягательным для бизнесменов и политиков всего мира, как, к примеру, Давосский экономический форум?

— Действительно главы прикаспийских государств поддержали идею создания Каспийского экономического форума, что можно считать совершенно логичным шагом в направлении еще большего сближения государств региона. Не секрет, что Азербайджан, как и другие прибрежные государства, активно развивается, наращивает товарооборот с соседями по Каспию, то есть, мы становимся больше нужны и интересны друг другу. Поэтому эта идея очень своевременная. Уверен, что Каспийский экономический форум станет эффективной площадкой для расширения пространства диалога, укрепления связей и налаживания устойчивого сотрудничества между представителями бизнес-кругов в наших странах.

Что касается перспектив стать новым «Давосом», то над этим конечно надо много и упорно работать. Мы только в начале пути, но я думаю, что у Каспийского экономического форума хорошее будущее, ведь инициаторы его создания самодостаточные государства, имеющие большой потенциал.

— В 2019-м году будет отмечаться 100-летие дипломатической службы Азербайджана. Хотелось бы спросить о том, какие задачи сегодня стоят перед отечественной дипломатией и посольством Азербайджана в Казахстане?

— Хочу отметить, что дипломатическая служба Азербайджанской республики прошла большой путь развития. После восстановления независимости начался новый этап, который связан с именем Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Именно он исходя из непростой геополитической ситуации определил многовекторную и сбалансированную внешнеполитическую стратегию Азербайджана. Сегодня эта стратегия успешно реализуется внешнеполитическим ведомством страны под руководством президента Ильхама Алиева.

В своей каждодневной деятельности мы руководствуемся установками и поручениями министерства иностранных дел, которые направлены на распространение правдивой информации об оккупации части территории нашей страны соседней Арменией, ликвидацию последствий этой военной агрессии, пресечение незаконных действий на оккупированных территориях Азербайджанской Республики. Одним из приоритетных направлений деятельности посольства является развитие и углубление отношений с братским Казахстаном, укрепление международного авторитета нашей страны, безопасности, стабильности и сотрудничества в регионе.

Следуя указаниям президента, мы проводим целенаправленную работу по привлечению в нашу страну инвесторов и туристов из Казахстана, оказываем поддержку азербайджанским инвесторам, предпринимателям, которые нацелены на реализацию проектов в братской стране, распространяем информацию об экономическом, культурном и туристическом потенциале нашей страны, осуществляем координацию взаимодействия и сотрудничества между государственными структурами и общественными организациями Азербайджана и Казахстана.

Конечно же, особое внимание в своей работе мы уделяем защите прав граждан Азербайджана в Казахстане, оказываем консульскую поддержку, а также развиваем и укрепляем связи между нашими соотечественниками и их исторической родиной — Азербайджаном.

— Сегодня между Азербайджаном и Казахстаном активно развиваются отношения в политической, экономической, культурной и других сферах. Скажите, в каких областях наблюдается наиболее тесное сотрудничество, а в каких существует необходимость углублять?

— Отношения Азербайджана и Казахстана развиваются очень динамично. В настоящее время одной из наших главных целей, которая поставлена перед нами руководством МИД, это в полной мере реализовать взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном. Важным механизмом реализации поставленных задач является Азербайджано-Казахстанская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Эффективная реализация принятой в 2017-ом году дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству на 2018-2020 годы, уже дает свои плоды в виде роста товарооборота между нашими странами. Если сравнить товарооборот за первое полугодие текущего и прошлого года, то заметен более чем двукратный рост (на 56%).

Это хорошая динамика, которая должна расти, и мы работаем в этом направлении. Если говорить языком цифр, то если за весь 2017-й год товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил 142,1 млн долларов США, то уже только за первые 7 месяцев текущего года наш товарооборот приблизился к этому показателю, составив почти 142 млн долларов США. При этом, сравнительный анализ статданных по показателям товарооборота Казахстана с другими республиками Закавказья – Грузией и Арменией (около 40 млн и 6 млн долларов соответственно) – убедительно показывает, кто является главным торгово-экономическим партнером для Казахстана в регионе Южного Кавказа.

Благодаря усилиям министерства экономики Азербайджана несколько раз в Казахстан приезжала торговая миссия нашей страны. Азербайджанские производители презентовали нашу сельскохозяйственную и иную продукцию пищевой отрасли, побывали в Алматы и Астане.

В ближайшее время ожидается визит еще одной торговой миссии, которая посетит три казахстанских города. В результате инвестирования Азербайджаном в строительство логистического центра в Актау, а также создания и развития дистрибьюторской сети азербайджанских производителей, сегодня азербайджанская продукция представлена в торговых объектах по всей территории Казахстана. Наша цель состоит также в том, чтобы это сотрудничество развивалось по всем секторам экономики.

При этом, одним из самых актуальных направлений для углубления сотрудничества, на мой взгляд, является транспортная логистика. Создание инфраструктуры, которая может отвечать интересам грузоотправителей и грузополучателей, по сути открывает для обеих стран новые возможности.

Инвестирование Азербайджана в крупномасштабные транспортно-логистические и инфраструктурные проекты внутри и за рубежом, позволили Казахстану, Туркменистану и другим странам направлять значительные инвестиции в развитие транспортного сектора в западном направлении. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Казахстан и Азербайджан смогли создать успешную экономическую модель развития, состоявшись как независимые государства. Обе страны ориентированы на создание стратегии по развитию ненефтяного сектора экономики.

Нынешняя реальность требует развития именно транспортной логистики. В настоящее время необходимо обеспечить благоприятные финансовые условия для грузоотправителей и грузополучателей, и дальнейшее развитие этой области с привлечением все большего количества стран и компаний.

Таким образом, можно констатировать, что Азербайджан сегодня превращается в своего рода транзитно-транспортный хаб. В прошлом году в эксплуатацию была сдана железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, которая является частью глобального маршрута от Китая до Великобритании.

Скоро будет достроен участок железной дороги Казвин-Решт в рамках проекта «Север-Юг». Железная дорога Казвин-Решт-Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) является частью транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России. Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы.

Другим перспективным направлением сотрудничества является промышленность.

Азербайджан разместил крупный заказ на закупку 50 локомотивов. Общая стоимость договора составляет 288 млн евро. Поставка всех локомотивов будет длиться до 2021 года, это долгосрочное сотрудничество французской компании Alstom, завод которой действует в Казахстане.

— Появилась информация, что в Казахстане появятся торговые дома Азербайджана. Как скоро удастся реализовать эту инициативу? И какие перспективы это сулит обеим сторонам?

— Этот вопрос обсуждался в ходе двусторонней встречи президентов двух стран в Актау 12 августа. Соответствующим министерствам были даны конкретные указания. Хочу заметить, что нынешние реалии двустороннего сотрудничества требуют открытия торговых домов. Это представительство не стоит расценивать как открытие магазина для реализации нашей продукции. Это будет хорошей площадкой, которая позволит показать конкурентоспособный экспортный товар Азербайджана. Одновременно там будут вестись переговоры между коммерческими структурами двух стран. Поэтому министерство экономики нашей страны и планирует открытие торговых домов в ряде городов Казахстана, чему посольство будет содействовать.

— Давайте затронем тему вклада Казахстана в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта…

— Между Казахстаном и Азербайджаном сложились очень хорошие отношения. Мы два братских народа с общими тюркскими корнями, историей, традициями и обычаями. У наших стран большой экономический потенциал. Все это создает основу для взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества.

Не секрет, что на международной арене Казахстан является твердым сторонником соблюдения норм и требований международного права. Согласно международному праву, оккупированный Арменией Нагорный Карабах и семь районов вокруг него – это территории Азербайджанской Республики. Поэтому, следуя духу и букве международного права, Казахстан признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Мы всегда чувствуем поддержку Казахстана и его Национального лидера Нурсултана Назарбаева.

Хочу отметить, что был период, когда армянская сторона пыталась поставлять в Казахстан через третьи страны продукцию, изготовленную на оккупированных территориях Азербайджана. Это противоречит как международному праву, так и внутреннему законодательству Казахстана. Именно поэтому соответствующие структуры Казахстана держат данный вопрос под контролем и в случае выявления подобных фактов, предпринимают необходимые меры.

— Расскажите пожалуйста о том, какие мероприятия проводились посольством с начала этого года в Казахстане?

— В рамках 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, согласно утвержденной государственной программе, Посольство провело более десяти мероприятий. Так, в феврале совместно с Международным фондом тюркской культуры и наследия, мы организовали вечер классической музыки с участием известного азербайджанского пианиста Ислама Манафова, приняли участие в ежегодной Евразийской книжной выставке, где выставили книги, посвященные АДР, устроили показ документального фильма «Командировка длиной в жизнь», в которой рассказывается о судьбе дипломатической миссии Азербайджана, направленной для участия на Парижской мирной конференции.

Кроме того, были организованы лекции для студентов вузов и молодежных организаций, в ходе которых была представлена подробная информация об историческом значении АДР, современном Азербайджане и достижениях нашей страны. Были проведены презентации книг-антологий азербайджанских писателей на казахском языке и наоборот.

Наряду с этим были проведены масштабные мероприятия по презентации переведенной и изданной Международной Тюркской Академией на азербайджанском языке книги «Нурсултан Назарбаев. Жизненный путь» и на казахском языке книги об Общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве «Идущий впереди». Были организованы торжественные презентации этих изданий в Баку и Астане, в которых приняли участие официальные делегации Азербайджана и Казахстана.

В мае текущего года в Алматы в Казахском Национальном Университете имени Аль-Фараби состоялось торжественное открытие Центра истории и культуры Азербайджана. Наряду с этим, в указанном вузе были проведены научные конференции, посвященные 100-летию АДР и 135-летию известного азербайджанского драматурга Гусейна Джавида.

В начале сентября посольство приняло участие в открытии 25-ой Международной строительной и интерьерной выставки KazBuild-2018 в Алматы. Хочу особо подчеркнуть историческое значение этого мероприятия для нашей страны – Азербайджан впервые был представлен на этой выставке национальным стендом с участием 14 азербайджанских компаний.

20 сентября в Алматы при поддержке городского Акимата пройдет Азербайджано-Казахстанский Туристский Форум, в ходе которого состоится обсуждение перспектив сотрудничества в сфере туризма между нашими странами, будут проведены презентации флагманов азербайджанского и казахстанского гостиничного бизнеса, состоятся розыгрыши туристических путевок.

Посольство также проводит регулярно мероприятия, посвященные дням памяти и национальным праздникам Азербайджана. До конца года мы еще собираемся организовать ряд мероприятий, включая передвижную выставку, посвященную АДР. Она пройдет почти по всем казахстанским городам и будет представлена в музеях.

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