Заявка Азербайджана на получение статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) будет рассмотрена на заседании СМИД стран-членов организации, заявил генсек ШОС Рашид Алимов.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с генсеком ШОС Р.Алимовым. На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества», — отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров подчеркнул заинтересованность в углублении сотрудничества с ШОС и повышения этого сотрудничества «на качественно новый уровень» – до статуса наблюдателя.

«Р.Алимов, в свою очередь, подчеркнул, что в августе в ШОС обсуждалось обращение Азербайджана на поучение статуса наблюдателя в организации. Этот вопрос будет обсужден на СМИД стран-членов организации», — подчеркивает МИД.

В июне 2016 года Азербайджан завершил процесс присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве партнера по диалогу.

Minval.az