Депутат Совета депутатов городского округа Химки Московской области, председатель местного отделения Политической партии «Справедливая Россия» Ханоглан Алиев награжден дипломом Московской Областной Думы за активное участие в организации и проведении выборов Губернатора Московской области, сообщает AZRU.

Депутат, общественный деятель, предприниматель Ханоглан Алиев помимо активной политической и партийной деятельности, известен как благотворитель, меценат. Он является директором Благотворительного фонда «город добра», председателем Местной национально-культурной автономии азербайджанцев городского округа Химки, инициирует и проводит культурно-массовые мероприятия, благотворительные и иные гуманитарные акции, реализует многочисленные социально значимые и общественно полезные проекты, содействуя в том числе укреплению межнационального мира и гражданского согласия. Награжден многочисленными дипломами, грамотами, благодарственными письмами, отмечен орденами и медалями.

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