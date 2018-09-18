Инцидент произошел сегодня, 17 сентября, на пропускном пункте «Тополи» под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального Управления ГПСУ.

Гражданин Азербайджана 1996 года рождения хотел въехать на территорию Украины на поезде «Баку-Киев». Во время прошлого визита в Украину мужчина прострочил время пребывания в стране, поэтому пограничники харьковского отряда отказали ему во въезде в Украину в этот раз. Мужчина предложил им взятку в размере 100 долларов, на что получил отказ.

Пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции об инциденте, который содержит признаки криминального правонарушения по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Согласно установленному порядку иностранца вернут на территорию России.

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