Сегодня, по сообщению адвоката Тельмана Исмаилова Марины Русаковой, в доме его племянника Заура Марданова прошёл обыск. Об этом сообщает российский интернет-портал pravo.ru.

Сам Марданов доставлен в Следственный комитет, где с ним сейчас работает следствие. В постановлении о возбуждении дела указано, что Исмаилов якобы договорился со своим племянником и ещё как минимум с пятью сообщниками похитить Руссо, чтобы принудить его «к ведению совместной эстрадной деятельности на невыгодных для А. Руссо условиях». Якобы 31 января 2004 года сообщники заманили Руссо в ресторане «Прага» в служебный кабинет Исмаилова, где отобрали телефон и избили. При этом они требовали у Руссо отменить все концерты и выступать только для гостей Исмаилова. Затем, как говорится в документе, четверо неустановленных лиц поместили Руссо в неустановленный автомобиль и отвезли в неустановленное место, где и держали до 1 февраля 2004 года, пока он не согласился со всеми требованиями. Дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК по заявлению самого Руссо («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»).

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