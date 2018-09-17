Турция отправила в сирийский Идлиб самую большую за последнее время партию тяжелого вооружения. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Это произошло накануне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

Конвой из 50 транспортных средств, перевозивших танки и другую бронетехнику, прибыл в город Джиср эш-Сугур, где располагается один из 12 наблюдательных пунктов турецкой армии в этом регионе. По сообщению РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет укрепление вооруженных сил в Идлибе необходимостью защиты мирного населения.

Путин 17 сентября встретился с турецким лидером в Сочи, чтобы обсудить сложившуюся в Идлибе ситуацию.

Minval.az