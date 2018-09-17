Минобороны России обнародовало аудиозапись разговора украинских военных, которая, как заявили в ведомстве, доказывает причастность Киева к катастрофе малайзийского «Боинга» (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году. Ролик доступен в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

В министерстве полагают, что записанный голос принадлежит полковнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Гринчаку, который отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне силовой операции в Донбассе. Голос на записи утверждает якобы о возможности повторения того, что произошло с MH17.

Сам разговор состоялся в 2016 году в Одесской области при подготовке радиолокационной станции «Малахит», использующейся для обнаружения и сопровождения воздушных объектов. Голос, принадлежащий якобы полковнику Гринчаку, произносит следующее: «Возьми этого керевника (руководителя), возьми Левчука и скажи: «Пацаны, вот если будет вот так, то, *****, ****** (долбанем) еще один малайзийский «Боинг»».

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