Как сообщает vesty.co.il, Израиль и Турция ведут негласные контакты, направленные на стабилизацию двусторонних отношений. Если не произойдет ничего драматического, то послы двух государств вернутся к работе сразу после осенних праздников в Израиле. Об этом стало известно изданию «Едиот ахронот» в понедельник, 17 сентября.

Турецкий МИД предложил израильскому послу Эйтану Наэ покинуть Анкару в мае — в знак протеста против открытия посольства США в Иерусалиме. В свою очередь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, поясняя дипломатический скандал, назвал Израиль «террористическим государством».

Параллельно турецкая сторона объявила об отзыве своих послов из Израиля и США. Несмотря на эти демарши, отношения между двумя странами не прерывались, особенно в экономической сфере. При ужесточении риторики Анкары и Иерусалима продолжались и дипломатические контакты.

Сайт Flight Radar сообщил о том, что израильский реактивный самолет бизнес-класса вылетел в Абу Даби с остановкой в Аммане. Такой же самолет вылетел из Турции и прибыл в Абу Даби одновременно с израильским. Что стоит за этим совпадением -точно неизвестно.

Эксперты называют несколько факторов, способствующих нормализации турецко-израильских отношений.

Во-первых, это завершение активной фазы войны в Сирии и усиление иранского влияния, что создает определенные угрозы и для Турции, и для Израиля. Во-вторых, острый кризис турецкой экономики и стремительная девальвация лиры, в том числе и на фоне обострения отношений Анкары и Вашингтона (в Турции полагают, что сближение с Израилем будет способствовать и уменьшению напряженности с Белым домом). В-третьих, нестабильность в России, ставку на которую сделал Эрдоган, но так и не получив взамен желанных дивидендов. Более того, последний саммит в Тегеране выявил ряд противоречий между руководством РФ и Турции в подходах к решению сирийской проблемы, что вынуждает Эрдогана вновь поменять восточный вектор на западный.

Примечательно, что в конце минувшей недели Эрдоган оказался в Баку вместе с министром обороны Израиля. Хотя в дипломатических кругах говорят о «чистом совпадении», сам факт подобного распорядка наводит на размышления.

Авигдор Либерман прибыл в столицу Азербайджана с официальным визитом, в ходе которого встречался с президентом Ильхамом Алиевым и другими высокопоставленными чиновниками страны. Обсуждались, как было заявлено, вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональная ситуация.

Азербайджан, согласно сообщениям в зарубежных СМИ, продолжает проявлять интерес к израильским вооружениям, так что появление в Баку именно министра обороны вряд ли случайно.

Что касается Эрдогана, то он прибыл в Баку для участия в мероприятиях по случаю 100-летия освобождения от армяно-большевистской оккупации. Либерман в этих торжествах, сопровождавшихся военным парадом, участия не принимал, но находился в Баку. И из окна его гостиничного номера был виден эскорт Эрдогана, направляющийся на парад.

«Не было никакой связи между визитами и никаких контактов не осуществлялось. Более того, азербайджанские власти не пытались посредничать между сторонами», — подчеркнули дипломатические источники. И повторили: «Это было лишь совпадение»

Minval.az