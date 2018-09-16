В Чебоксарах суд вынес приговор гражданину Азербайджана, который подсыпал женщине нейролептический препарат, а затем ограбил беспомощную жертву.

По информации пресс-службы Ленинского райсуда, которую приводит российский интернет-сайт cheb.mk.ru, мужчина распивал спиртное дома у потерпевшей. Зная о действии нейролептика в сочетании с алкоголем на организм человека, а также о возможном наступлении тяжких последствий для жизни и здоровья, он незаметно подмешал специально подготовленный препарат в стакан женщины. Когда та уснула, злоумышленник похитил восемь тысяч рублей, а также два золотых кольца, одно из которых обручальное, и скрылся.

Мужчину признали виновным в разбое. Учитывая имевшиеся у него непогашенные судимости, суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима.

Minval.az