Полиция разыскивает гражданина Азербайджана, сбежавшего из-под опеки полицейских в Чувашской республике. Сбежал он на автобусной остановке, сообщили российскому интернет-изданию 47News в правоохранительных органах.

Вечером 14 сентября на остановке общественного транспорта «Конечная» в поселке Кугеси в Чувашии из-под конвоя сбежал 37-летний гражданин Азербайджана. Зовут его Эльнур, он невысокий, плотного телосложения, глаза карие, кожа смуглая. Был одет в темную одежду, на ногах — черная обувь.

Есть предположение, что беглец направился в Москву где живёт его супруга. Но рассматривается версия и о том, что он спрятался в посёлке. Хотя, с учётом того, что в Кугеси живёт всего 12 тысяч человек, затеряться там сложно.

Minval.az