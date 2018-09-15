Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объяснил свое желание возглавить Украину готовностью и стремлением сделать жизнь людей лучше. Такое заявление артист сделал во время конференции YES.

Ведущий задал ему вопрос, готов ли он к тому, что его жизнь после избрания будут рассматривать под лупой. Вакарчук ответил, что ради светлого будущего украинского народа, он готов пожертвовать частной неприкосновенностью, добавив, что это не самое сложное на посту президента.

«Это не самый легкий вызов будет на этом пути, если идти в эту политическую игру, когда начинаешь принимать участие в построении государства. Но если вы к этому не готовы, то не надо даже сидеть в этом кресле, а я готов <…> Если на кону стоит будущее твоей страны и ты хочешь его изменить, а потом говорить „я не готов“ к тому, чтобы открылась твоя частная жизнь, тогда не надо об этом говорить вообще», — сказал музыкант.

Свое желание баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году Вакарчук озвучил в 2017 году.

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