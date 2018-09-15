Россия дестабилизирует обстановку во многих республиках бывшего СССР. Об этом заявила в пятницу, 14 сентября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в литовском городе Рукла.

«Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией», — сказала глава германского правительства.

Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Молдавии и Азербайджане.

Minval.az