Арбитражный суд Московского округа подтвердил определение о включении долга перед офшорной компанией «Сезария Лимитед» в размере 8,9 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в международном розыске, говорится в материалах суда. Информацию распространяет РАПСИ.

Финансовый управляющий имуществом должника Валерий Кубелун, а также конкурсные кредиторы ООО «Руслайн-2000» и БМ-Банк обжаловали в кассации определение Арбитражного суда Московской области от 2 февраля.

Управляющий считает, что подпись Исмаилова на договоре поручительства от 13 мая 2013 года между должником и заявителем не идентифицирована надлежащим образом. Кроме того, подписи, выполненные от имени Исмаилова на спорном договоре, не соответствуют имеющимся у финансового управляющего и у других кредиторов образцам его подписи.

Суд 16 марта 2017 года открыл процедуру реализации имущества Исмаилова, признав его банкротом. Финансовым управляющим должника был утвержден Кубелун.

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