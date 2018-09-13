Билеты на очередное Гран-при Азербайджана чемпионата мира в классе «Формула-1» поступят в продажу к концу октября текущего года. Причем, реализация билетов для граждан Азербайджана стартует со скидками.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом заявила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи в четверг.

Говоря о подготовке трассы к этапу гонок, Арпадараи отметила, что начало работ планируется на конец ноября-начало декабря текущего года.

Что касается продления основного пятилетнего срока контракта на проведение гран-при F1 в Баку после его завершения, по ее словам, переговоры об этом продолжаются, но неизвестно, на какой срок договоренность будет пролонгирована.

Minval.az