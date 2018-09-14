Благодаря новым изменениям в пенсионном законодательстве, люди пенсионного и предпенсионного возраста могут более активно передавать накопившийся опыт молодым сотрудникам.

Как пишет российский интернет-портал inforeactor.ru, с таким заявлением выступил глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Он рассказал, что организация заинтересована в опыте и знаниях людей. Руководство ставит приоритетной задачей привлечь пенсионеров в компанию в качестве наставников. Глава «Лукойла» отметил, что внутри компании никогда не было трудностей с отправкой сотрудников на пенсию. Люди работают столько, сколько посчитают нужным. Пока, добавил Алекперов, они сами не поймут, что хотят отправиться на заслуженный отдых. Он подчеркнул, что никто в компании не подталкивает коллег уйти с работы.

Решение правительства России увеличить пенсионный возраст и при этом сохранить все действующие гарантии Алекперов назвал правильным.

Для компании «Лукойл», заявляет предприниматель, этот процесс — основа развития.

Minval.az