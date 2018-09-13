Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль- ислам Аллахшукюр Пашазаде совершит визит в столицу Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации — город Черкесск.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в УМК, цель визита — участие в торжественной церемонии, посвященной годовщине Координационного центра мусульман Северного Кавказа. 15 сентября в городе Черкесск состоится торжественное заседание, организованное Верховным религиозным советом кавказских народов, являющимся учредителем Центра, созданию которого исполняется 20 лет.

Отметим, что Центр учрежден в 1998 году Верховным религиозным советом кавказских народов ( ВРСКН), которым руководит председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. В Координационный центр мусульман Северного Кавказа, нацеленного на повышение уровня сотрудничества, координации работы между муфтиями Северного Кавказа, входят все муфтии Северного Кавказа, председателем структуры является муфтий Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Исмаил Бердиев.

В докладе руководителя структуры шейх уль-ислама А. Пашазаде, который выступит на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Координационного центра, будут подчеркнуты не только моменты, касающиеся истории, успехов деятельности Центра, но и вклад, вносимый в дело сохранения, развития азербайджано-российских духовных связей, а также значение важных инициатив и идей Азербайджанского государства, его лидера для нашего региона и мира.

На торжественном мероприятии предусмотрено участие ответственных лиц Администрации Президента Российской Федерации, руководителей республик, являющихся субъектами Северного Кавказа Российской Федерации, религиозных лидеров других республик Российской Федерации, а также в качестве гостя – заместителя министра по делам религии Турецкой Республики.

Отметим, что члены Координационного центра приняли непосредственное участие во всех состоявшихся в Азербайджане важных мероприятиях, посвященных межрелигиозному диалогу, и неоднократно принимались главой нашего государства. Они были активными участниками мероприятий, проходивших в рамках объявленных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Года мультикультурализма» и «Года исламской солидарности» в Баку, Российской Федерации, а также Турции, Узбекистане и других странах.

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