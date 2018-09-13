Позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остаётся неизменной.

Об этом в четверг сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, анализируем все, что говорится, и пути нагорно-карабахского урегулирования, и те заявления, которые делаются в соответствующих странах. Я хотела бы напомнить, что позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остаётся неизменной», — сказала она.

Захарова отметила, что со своей стороны Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет продолжать оказывать сторонам посредническое содействие, необходимое для достижения компромисса, но, конечно, и соответствующий климат для продвижения вперед стороны должны создавать безусловно.

Захарова добавила, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен политико-дипломатическим путем.

Minval.az