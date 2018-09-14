Гражданин Азербайджана совершил в Ижевске серию мошенничеств, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 3 марта обвиняемый подошёл к продавцам в остановочных павильонах и представился полицейским. Он сказал, что проводит оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых необходимо изъять биржевые терминалы. Таким образом, он вместе с неизвестными демонтировал 2 терминала — на ул. Воровского и на ул. Пушкинской. Оборудование мошенники увезли на арендованных автомобилях.

Однако на третий раз схема злоумышленника не сработала. В киоске на ул. Ленина у него потребовали показать документы на изъятие терминала, после чего мошенник был вынужден скрыться.

Ущерб от преступлений оценили в сумму более 125 тысяч рублей.

Minval.az