Во время таможенного оформления и контроля международного авиарейса «Баку — Минеральные Воды» специалисты выявили недекларирование 698 тысяч рублей, 270 долларов США и 13 азербайджанских манат.

Прилетевший вечерним рейсом из Азербайджана пассажир для прохождения таможенного контроля выбрал «зелёный коридор», тем самым заявляя об отсутствии товаров и валюты, требующих обязательного письменного декларирования.

Однако в ходе таможенного досмотра мужчина сообщил инспектору, что везёт с собой практически 1,5 миллиона рублей (1 380 500 рублей, 270 долларов США и 13 азербайджанских манат).

По словам нарушителя, он плохо разбирается в таможенном законодательстве и не знал о необходимости декларирования валюты. Всю валюту, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США поместили в камеру хранения вещественных доказательств таможни.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

По закону нарушителю грозит штраф в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денег либо конфискация валюты, ставшей предметом административного правонарушения, сообщает издание «1777 Новости» со ссылкой на пресс-служба минераловодской таможни.

Minval.az