Прежние власти удерживали в переговорах вопрос о «статусе Нагорного Карабаха» (оккупированные земли Азербайджана — здесь и далее кавычки наши). Об этом заявил на правительственном часе в парламенте депутат от Республиканской партии Армении, зампредседателя партии Армен Ашотян.

Он напомнил, что на последнем митинге Никол Пашинян обвинил внешние власти Армении в готовности уступить территории вокруг Карабаха без каких-либо гарантий о «статусе Карабаха».

«Они пришли сдавать землю. И я знаю это по документам, потому что вижу, кто и что говорил» — сказали вы. Я письменно попросил Вас уточнить, на каком этапе переговоров произошло что-либо подобное. Вы сказали, что не имеете права разглашать тайну переговоров. Я обратился к Сержу Саргсяну, и вновь узнал, что при нем основным стержнем переговоров был «статус Нагорного Карабаха», — заявил Ашотян (цитата по «Спутнику»).

На это Пашинян ответил: «На столе переговоров никогда не было такого варианта, где бы ясно указывался и гарантировался «статус Карабаха». И Вы об этом знаете. А в последние годы «статус Нагорного Карабаха» оттеснялся все дальше в сторону. И я получил в наследство вариант, где о «статусе Карабаха» вообще ничего нет. Говорится только следующее: Азербайджану нужно вернуть территории. Известные Вам. И я говорю это Вам официально. Я не говорю, что такой документ был подписан. Я говорю, что это бы последний вариант на столе переговоров. Но я говорил и говорю, что без участия «Нагорного Карабаха» решение вопроса невозможно», — заявил Пашинян.

В ответ Ашотян заявил, что последний раз в заявлениях сопредседателей ОБСЕ – «статус Карабаха указывается в числе фундаментальных принципов урегулирования. А это единственный официальный документ по конфликту за последний период.

Кроме того, если слова Пашиняна истинны, и обсуждался действительно такой выгодный для Азербайджана вариант, тогда непонятно, почему Баку отказывался его принять, подчеркнул Ашотян.

Minval.az