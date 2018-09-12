Для Азербайджана нынешнее развитие событий в Армении таит в себе и опасности, и возможности

Допустимо ли в большой политике вводить аудиторию в заблуждение или, проще говоря, вешать на уши лапшу? Даже самые прожженные циники в этом случае отвечают: конечно, говорить правду, всю правду, одну только правду получается не всегда, да и государственную тайну никто не отменял. Только вот вести себя надо так, чтобы наутро не поймали за руку или, точнее, за язык и не ткнули невежливо носом в «цитату», оказавшуюся фейком, или видеозапись атаки ВВС США в Афганистане, которую пытались выдать за «работу» ВКС России в Сирии.

Только вот, похоже, «народному премьеру» Армении Николу Воваевичу Пашиняну этого не объяснили. Потому как его бодрые заявления по итогам переговоров в Москве слишком уж разошлись с реальным развитием событий в Армении.

В самом деле, после своего визита в Россию «народно-революционный премьер-министр» раздавал интервью, где щедро источал оптимизм: переговоры с Путиным прошли прекрасно, до всего договорились, проблем в двусторонних отношениях нет, Россия обещала Армении оружие в кредит, дешевый газ и т.д. и т.п.

Но прошло совсем немного времени, и в Армении вспыхивает громкий скандал: в YouTube слили ни много ни мало аудиозапись телефонного разговора между директором СНБ Армении Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном. Обсуждают собеседники самую что ни на есть горячую внутриполитическую тему — аресты по делу 1 марта 2008 года, когда на улицах Еревана армейский спецназ расстрелял участников митинга протеста против фальсификации президентских выборов, где победу нарисовали Сержу Саргсяну. И там было что послушать, кроме характеристик типа «Хачатуров заговорит. Он же ишак!» (генсек ОДКБ Юрий Хачатуров — ред.). Прежде всего, стало понятно, как в послереволюционной Армении делаются дела и принимают решения о громких арестах: «Я сказал, проверь основания, позвони, но решение об аресте, хочешь или не хочешь, но должен принять» — пересказывает Артур Ванецян свой разговор с судьей, которому предстоит выносить постановление об аресте Роберта Кочаряна, а глава ССС, рассказав, что один из подследственных заявляет о «политическом преследовании», добавляет: «Да, друг, если арестуем, все начнут нормально писать, мне кажется».

Но основное внимание, как того и следовало ожидать, вызвало обсуждение возможного ареста Хачатурова в свете отношений Армении и России. Артур Ванецян советует: «Ара, не связывайтесь с Хачатуровым. Он шеф ОДКБ, ара». А затем в другом разговоре старательно увещевает Сасуна Хачатряна: «Брат, прошу, к делу Хачатурова отнесись очень внимательно… Хотя премьер говорит, посадите, но русские выходят из себя…»

Это была та самая «утечка штучной работы», почти забытой на фоне оптовой торговли скандалами, которую вели и ведут персоны типа Джулиана Ассанжа. И появилась она как нельзя вовремя, подарив защите Кочаряна и Хачатурова неоценимые аргументы, что аресты по делу 1 марта координирует лично Пашинян. Неслучайно, что адвокаты Кочаряна и Хачатурова уже говорят о политическом преследовании своих подзащитных.

Не отреагировать на скандал Никол Пашинян уже не мог. «Народный премьер» собрал митинг своих сторонников, который транслировался в Facebook, и, срывая голос, вопил в микрофон: «Я поручил СНБ, полиции, в самые короткие сроки выявить организаторов этого предательства и подвергнуть их самой строгой ответственности. Еще когда я был главным редактором газеты «Айкакан жаманак», опубликовал информацию, что некоторые люди, связанные с олигархами и высокопоставленными чиновниками приобрели устройства для прослушки, и создали свои спецслужбы параллельно с государственными спецслужбами. Все они, так называемые «спецслужбы» в виде «бритоголовых» и «охраны» будут выявлены и уничтожены. Все группировки, имеющие незаконное оружие, будут обезоружены. Я поручаю полиции и СНБ с этого момента начать рейды, уложить на асфальты телохранителей олигархов и высокопоставленных чиновников и всех обезоружить». Затем сообщил: он уже потребовал, чтобы директор СНБ Артур Ванецян и глава полиции Валерий Осипян через два часа доложили ему о проделанной работе. И подвел итог: «Ни одной мыши, не удастся ускользнуть. В Армении прошли времена воров. Мы найдем их в Америке, Австралии и России, найдем и привезем сюда. Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вот теперь ждите».

В тот же день в Ереване прошли две пресс-конференции «пострадавших» руководителей спецслужб, которые тоже старательно направляли стрелки на олигархов. Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян рассказывал журналистам: «После секретного приказа, когда было решено собрать в Ереване военнослужащих различных воинских объединений, военнослужащие неделями дежурили на границе без смены, создалась очень опасная ситуация, была также диверсия», но при этом «олигархи раздавали с 23 февраля до 8 марта солдатам деньги, чтобы они защищали их». А Артур Ванецян, директор Службы национальной безопасности Армении, сообщил журналистам, что на бывшего президента Армении Роберта Кочаряна завели новое уголовное дело: «Возбуждено уголовное дело по статье «отмывание денег и махинации». Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница «Конгресс» в Ереване за взятку в 6 миллионов долларов. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы», — цитирует его «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс». Ванецян также пообещал в скором времени опубликовать информацию о финансовых махинациях Александра Саргсяна — брата другого экс-президента страны, Сержа Саргсяна.

Честно говоря, размещенная в Интернете видеозапись выступления Пашиняна — хороший повод вспомнить совет из фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила Ильича Ромма смотреть выступления итальянского «дуче» — Бенито Муссолини — без звука, сосредоточившись на мимике и жестах. Конечно, Пашиняну, который то лихорадочно смотрит на часы, то отчаянно собирает шнур от микрофона, чтобы не зацепиться и не растянуться на сцене, отчаянно не хватает поведенческой солидности и отточенных манер. Но если серьезно, то все меньше сомнений: «народный премьер» Армении попал в такую политическую ловушку, шансов выбраться из которой у него немного. И показательные истерики у митингового микрофона здесь не помогут.

Конечно, разбирать по пунктам последний «политический шквал» в Армении можно долго. Понятно, что «уложить в асфальт олигархов вместе с их охраной» Пашиняну банально не по силам. Своими частными армиями здесь обзавелись многие воротилы. А вот рассчитывать на полную лояльность своих силовых структур Николу Воваевичу вряд ли стоит — в армейских кругах не на шутку возмущены устроенной им «антикоррупционной кампанией», а скандал с увольнением миротворцев, которые в решающий момент поддержали Никола Воваевича, популярности ему в армейских кругах не прибавил. Обещания «найти хоть в Америке, хоть в России, хоть в Австралии», быть может, помогают сорвать аплодисменты сторонников, но у знающих людей вызывают только смех: «народному премьеру» не удается справиться с коррупционерами в самой же Армении, где их после громких задержаний приходится выпускать, что уж говорить об Австралии!

Только вот… с олигархами ли столкнулся Никол Воваевич на внутриармянском поле? Да, местные воротилы могли, конечно, купить оборудование для прослушки, но для того, чтобы записать разговор руководителей спецслужб, нужна и техника, и специалисты совершенно другого уровня. На фоне того факта, что в момент «записанных» разговоров Ванецян находился в Москве, вердикт ереванского экспертного сообщества оказался однозначным: за «утечкой» разговора Ванецяна и Хачатряна в Интернет стоят спецслужбы РФ. Это, конечно, не доказательство для суда, тем более что «на горячем» эти самые российские спецслужбы не поймали. Но вот политические последствия новой «следственно-судебной» атаки на Кочаряна и Саргсяна — это уже другое. Москва, напомним, как раз накануне визита Пашиняна в РФ устами Сергея Лаврова предупредила «народного премьера»: Кочаряна и прочих «бывших» не трогать. Вряд ли в Кремле в ходе переговоров с Пашиняном передумали и изменили свою позицию. Скорее Никол Воваевич, убедился после «слива» разговора Ванецяна и Хачатряна в сеть, что его дешевый блеф с «невероятно успешными переговорами» лопнул, как воздушный шарик, в который ткнули сигаретой, а Москва по-прежнему играет на армянском поле против него. И в ответ решил устроить этакий «праздник непослушания», помноженный на классический «маневр отчаяния». Недавний вожак уличных протестов пытается противопоставить этой «чужой игре на своем поле» свой единственный ресурс — «уличную эйфорию», помноженную на неприязнь к олигархам, тем самым, кто оказался в фаворитах у Москвы. Только вот во второй раз эти лозунги могут и не сработать. Время, когда можно было торговать посулами и обещать Армении «внешнеполитический разворот», «восстановление правосубъектности», борьбу с коррупцией и еще инвестиции с Запада, прошло. Сегодня в Ереване уже понимают: вожделенная правосубъектность не может существовать в одном флаконе с подаренными «Искандерами» и дешевым газом, и в такой стране, как Армения, устраивать демонстративную ссору с Россией слишком рискованно. Шансов заручиться поддержкой Запада тоже не осталось. Там в ответ на уличную революцию не стали осыпать Армению благодеяниями. Более того, политическими преследованиями в Армении заинтересовалась мониторинговая комиссия ПАСЕ. Инвестиций нет и не предвидится — из Армении после «антикоррупционной борьбы» и «золотых скандалов» бегут даже те, кто во времена Сержа Саргсяна рисковал вложить сюда деньги. Так что нынешний маневр вряд ли поможет Николу Пашиняну продлить свое пребывание у власти. Тем более если учесть «личностные характеристики» новоиспеченного премьера, и прежде всего его нулевой управленческий опыт.

Рассчитывать в таких случаях на продвижение переговоров в Карабахе было бы слишком наивно. Да и не получится не озвучить вопрос: нынешняя «революционная» власть в Армении — она вообще надолго? Армения вползает в полосу внутренней политической нестабильности, дрейфуя к тому состоянию, в котором находился Азербайджан в начале девяностых — с некомпетентным правительством, растущим влиянием «полевых командиров», эрозией власти на всех уровнях… Но она, в отличие от Азербайджана, находится под российским военно-политическим «зонтиком», и отказываться от своего «форпоста» РФ не намерена, хотя и не прочь «подправить» там в случае необходимости внутриполитическую ситуацию, не особенно выбирая средства. И вот это последнее обстоятельство повышает риск военного обострения ситуации на линии фронта, которое «команда» Никола Пашиняна может использовать для укрепления своих внутриполитических позиций обострение ситуации в Карабахе. Тем более что, как уверены в Ереване, ответственность в любом случае будет возложена на такой-сякой Азербайджан, который вероломно решил воспользоваться внутриполитическими проблемами Армении и заодно удушить местную «революцию», а Россия тут же забудет обо всех разногласиях и немедленно вступится за свой «форпост». Другое дело, что при нынешнем военном раскладе сил ереванским стратегам играть с огнем вряд ли стоит. Даже на фоне местных гипертрофированных надежд на Москву и прочих ближних и дальних заступников.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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