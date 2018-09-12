Число армянских военных, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек, сказал журналистам в среду министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Это гуманитарные специалисты Вооруженных Сил. Это врачи, гуманитарные саперы, а также личный состав, который будет обеспечивать их безопасность», — сказал Тоноян.

По его словам, участие в гуманитарной миссии в Сирии исходит из армянских интересов. Число отправляемых в Сирию людей, составит около 100 человек.

Пока никаких сроков нет, сейчас готовится правовая база для дислокации и технического обеспечения, что для армянской стороны очень важно, отметил он.

Minval.az