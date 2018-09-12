Глава правительства Армении Никол Пашинян во время митинга, трансляция которого велась в социальной сети Facebook, поручил руководителям правоохранительных органов провести рейды у чиновников в связи с «заговором олигархов». Так премьер отреагировал на публикацию записи разговора руководства спецслужб страны.

«Прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Я поручил Службе национальной безопасности (СНБ) и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности», — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении добавил, что «все эти “спецслужбы” и незаконно вооруженные группировки будут обнаружены и уничтожены».

Глава армянского правительства также отдал распоряжение «главам полиции и СНБ, высокопоставленным чиновникам» провести рейды у олигархов, охрану которых Пашинян приказал «уложить на асфальт и обезоружить».

«Чтобы через два часа вы доложили мне о проделанной работе и результатах», — сказал он.

Minval.az