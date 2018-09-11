26-летний гражданин Азербайджана отправится под суд за совершение кражи, насильственных действий сексуального характера и изнасилования. Соответствующее обвинительное заключение было утверждено прокурором Пролетарского района Тулы, пишет ТСН24.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 29 июня злоумышленник, проходя мимо дома 45, расположенного на улице Металлургов, похитил оставленный без присмотра велосипед Uran стоимостью 7715 руб., причинив ущерб владельцу велосипеда на указанную сумму.

Ночью 29 июня мужчина находился на территории «Пролетарского парка культуры и отдыха», где к нему обратилась незнакомая П., разыскивающая своего друга. Злоумышленник ввел девушку в заблуждение словами о том, что знает, где находится ее друг, затем завел ее в безлюдное место. После этого он ударил девушку по лицу, отчего она упала. Мужчина принялся душить ее, затем изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.

По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, мужчина заключен под стражу.

Похищенный велосипед возвращен законному владельцу.

Уголовное дело по существу рассмотрит Пролетарский районный суд.

Minval.az