Анна Нетребко три года счастлива с оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Артист искренне полюбил ее сына Тьяго Аруа и не раз в своих интервью отмечал, что считает мальчика родным. 5 сентября сыну певицы исполнилось десять лет. Анна выложила в блоге снимок с Тьяго и гостями и обратилась к мальчику:

«С Днём Рождения Тияго! Первые 10 лет. Спасибо большое за подарки и пожелания».

Юсиф Эйвазов также поздравил приемного сына: «Очень любим тебя наш родной, ты солнечный луч нашей жизни, и я буду всегда благодарить судьбу за такой подарок. Желаю тебе прожить долгую, красивую, правильную жизнь, чтобы ты научился отличать хорошее от плохого, чтобы твоё чутьё подсказывало тебе как поступить в той или иной ситуации, мы очень тебя любим и будем всегда рядом с тобой».

Как сообщает «Домашний очаг», Анна Нетребко вышла в конце декабря 2015 года замуж за оперного артиста Юсифа Эйвазова, который младше нее на шесть лет. Супруг всем сердцем принял и полюбил сына певицы Тьяго Аруа. Анна родила мальчика от уругвайского баритона Эрвина Шротта, с которым рассталась в 2013 году.

Анна и Юсиф живут на два города — в Нью-Йорке и Вене, где у оперной дивы есть роскошная квартира с видом на собор Святого Стефана.

Певица признается: «Юсиф очень заботливый человек, обожает Тьяго, постоянно заваливает меня подарками». У мальчика диагностирована одна из форм аутизма — он тяжело сходится с новыми людьми. Несмотря на это, Юсиф и Тьяго быстро полюбили друг друга, наладив доверительные отношения. Певец признается, что мальчик — главный человек в его жизни, и нередко делится в Instagram фотографиями сына (артист не называет Тьяго иначе).

Minval.az