16-23 сентября в Батуми пройдет XIII Международный фестиваль авторского кино (BIAFF).

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии будет представлен короткометражным фильмом режиссера Руслана Агазаде «Баладжа».

На фестивале международное жюри выберет победителей по следующим номинациям, «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный фильм» и «Лучший короткометражный фильм».

На кинофестивале примут участие кинематографы, представляющие США, Россию, Германию, Иран, Францию, Украину, Армению и др. страны.

Отметим, что фильм «Баладжа» был снят в этом году действующим при Киностудии «Азербайджанфильм» Клубом молодых кинематографистов при поддержке министерства культуры.

Minval.az