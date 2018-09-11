Опубликована скандальная запись главы Службы назбезопасности Армении Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

В этой записи они обсуждают уголовные дела против второго президента Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обоороны Микаела Арутюняна.

Ванецян просит у Хачатряна подробности по этим делам, а тот рассказывает, что в отношении Кочаряна будет избран арест, против Хачатурова тоже, но Ванецян предупреждает, что Россия поднимет шум и просит хорошенько обдумать. В ответ на это Сасун Хачатрян просит Ванецяна поговорить на эту тему с Пашиняном. Ванецян потом перезванивает и говорит, что Пашинян сказал «закрыть».

Позже Пашинян вышел в прямой эфир в Фейсбуке и в общем-то не опроверг, что запись соответствует действительности.

«К этим разъяснениям мы еще вернемся. Сейчас я хочу сказать о другом. Кто и зачем это сделал? С какой политической целью?», — заявил Пашинян.

По его словам, разговор начальника Специальной Следственной службы Сасуна Хачатряна и главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна мог быть прослушан с целью политического саботажа.

«Все виновные в убийствах людей 1 марта, ответят перед судом. Все, кто грабил, должны будут вернуть награбленное. Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян, Гагик Хачатрян… Чиновники разного калибра — все они чувствуют, что настает это время. И они хотят всячески этому помешать», — заявил Пашинян.

Minval.az