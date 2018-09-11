Армения и Россия совместно будут осуществлять гуманитарную миссию в Сирии, заявил во вторник глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Армения неоднократно отправляла гуманитарную помощь в Сирию. Вопрос безопасности жителей Сирии и наших соотечественников остается в повестке. В прошлом Россия оказывала содействие в этом вопросе. И в данном случае также мы будем работать вместе, чтобы на месте внести вклад в гуманитарном контексте безопасности», — сказал З.Мнацаканян на совместном брифинге с генсеком Международной организации Франкофонии Микаэль Жан в Ереване.

В минувший понедельник замглавы Минобороны Армении Габриел Балаян заявил, что Армения намерена отправить в Сирию военных врачей, инженеров, специалистов по разминированию, которые будут оказывать помощь жителям Алеппо.

По его словам, группа армянских специалистов не будет входить в какую-либо коалицию и будет работать в рамках резолюции 2254 СБ ООН от 2015 года и на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве с Сирией.

Замминистра также заявил, что сроки отправки и длительность работы пока не определены окончательно, поскольку переговоры продолжаются.

Minval.az