Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навал​​ьного в клевете и вызывает на дуэль.

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами, когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, остальное оставлю без комментариев», — заявил Песков журналистам, сообщает РБК.

Песков добавил, что Золотов не согласовывал с Кремлем «вызов на дуэль» Навального, а слова главы Росгвардии не расцениваются как физическая угроза оппозиционеру.

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