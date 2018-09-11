На Мальте завершился матч Лиги наций УЕФА между сборными Мальты и Азербайджана.
Игра закончилась со счетом 1:1.
У сборной Мальты гол на счету Аджиуса. У нашей команды гол забил Халилзаде.
На Мальте завершился матч Лиги наций УЕФА между сборными Мальты и Азербайджана.
Игра закончилась со счетом 1:1.
У сборной Мальты гол на счету Аджиуса. У нашей команды гол забил Халилзаде.
Дата: 2018/09/11 0:45
Раздел: Азербайджан, Спорт
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