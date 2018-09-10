Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов награжден орденом Славы и Чести третьей степени за помощь в строительстве храма мученицы Татианы. Вице-президент компании, гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров и ряд других работников коллектива отмечены патриаршими грамотами.

Напомним, что ранее в Когалыме патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма святой мученицы Татьяны, возведение которого финансировал благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», а также провел божественную литургию.

«С вручением ордена Славы и Чести третьей степени Вагит Юсуфович Алекперов становится полным кавалером этого высшего ордена Русской православной церкви. Таких людей в нашей стране очень мало», – подчеркнул патриарх, слова которого приводит российский интернет-сайт angi.ru.

«Ваше Святейшество, я счастлив получить столь высокую награду. Уверен, что весь многотысячный коллектив ЛУКОЙЛа удостоен этой награды. По Вашему повелению в Когалыме построен уникальный храм», – сказал Вагит Алекперов.

Minval.az