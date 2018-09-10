Директор сектора защиты прав военнослужащих Аппарата Омбудсмена Фазаил Гасанов и представители Министерства Обороны Азербайджана посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне, сообщает МО АР.

Представитель Аппарата омбудсмена ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих на боевых позициях, изучил ситуацию в сфере защиты прав человека в воинских частях и ответил на вопросы личного состава.

Сотрудник аппарата, осмотрев солдатские казармы, столовые, медпункты, бытовые и другие административные помещения, высоко оценил качество питания военнослужащих и лечебного дела, условия, созданные для плодотворного проведения свободного времени, а также работу, проводимую с личным составом в военно-патриотической и учебно-воспитательной сферах.

Minval.az