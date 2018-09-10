В России арестован объявленный в розыск правоохранительными органами Азербайджана один из лидеров талышских сепаратистов Фахраддин Аббасзаде.

Как сообщает агентство Regnum, для передачи Аббасзаде Азербайджану, Люберецкий городской суд Московской области избрал в его отношении меру наказания в виде ареста сроком на один месяц.

Уголовное дело против него было возбуждено 12 июля 2018 года Сабаильским районным судом Баку. 14 июля 2018 года принято постановление о привлечении к уголовной ответственности, избрана мера пресечения — арест сроком на четыре месяца, он был объявлен в межгосударственный розыск.

Ф.Аббасзаде родился 25 декабря 1956 года в лерикском селе Былабенд. В 1993 году он приступил к сепаратистской деятельности в Азербайджане, в 1994 – сбежал в Россию.

Minval.az