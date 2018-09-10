На суде в Стокгольме прокуратура показала завещания дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой и приближенных к ней лиц. Документы якобы подтверждают, что фигурирующие на суде офшорные компании, на счета которых платились взятки, принадлежали именно Каримовой. Узбекская служба Радио Свобода получила копии этих документов.

Процесс в Стокгольме начался 4 сентября. Бывших управляющих телекоммуникационной компании Telia (бывшая TeliaSonera) обвиняют в даче взяток Каримовой в размере почти $350 миллионов.

Согласно обвинительному заключению, Гульнара Каримова полностью контролировала телекоммуникационный сектор Узбекистана, также ей в действительности принадлежала гибралтарская фирма Takilant, на счета которой иностранные компании переводили миллионы долларов для вхождения на рынок сотовой связи страны.

Прокуратура показала на суде завещания бывшего гражданского мужа Каримовой Рустама Мадумарова, ее помощницы Гаяне Авакян и Марины Клюевой, на имя которой были открыты несколько банковских счетов, офшорных компаний и зарегистрирована недвижимость.

В своих завещаниях Авакян, Мадумаров и Клюева пишут, что единственной и последней владелицей оформленных на них компаний Takilant, Expoline и Marvelgate является Гульнара Каримова и что после себя они ей завещают эти компании и принадлежащее им имущество.

На суде также было показано завещание самой Каримовой, согласно которому последними и истинными владельцами ее имущества являются двое детей – сын Ислам и дочь Иман.

Документы были оформлены в 2004 году и хранились в специальных ячейках, конфискованных после того, как прокуратура Швейцарии заморозила банковские счета Каримовой.

Суд будет продолжаться до 14 декабря. Приговор бывшим руководителям шведской телекоммуникационной компании Telia огласят в январе–феврале 2019 года.

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела: ей предъявили обвинение в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые Каримова получала минимум от шести телекоммуникационных компаний (мобильных операторов и тех, кто занимался прокладкой кабелей и обеспечением покрытия WiFi и WiMAX в Узбекистане).

В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около $53 млн. Суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы,признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

Большая часть денег, 800 миллионов швейцарских франков (около $800 млн), была найдена в банках Швейцарии и арестована. 31 июля Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии отклонил апелляцию Каримовой на решение о замораживании средств. Это означает, что деньги в скором времени могут быть возвращены властям Узбекистана.

Minval.az